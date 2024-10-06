Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1932
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1932 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 11 декабря 2022
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Дата 13 октября 2022
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Дата 25 июня 2022
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Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
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Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
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Дата 21 января 2022
Сохранность AU
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Сохранность MS62
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Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 29 октября 2021
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Дата 27 июня 2021
Сохранность AU53
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