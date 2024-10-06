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5 копеек 1932 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1932 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1932
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1932 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 165 проданному на аукционе Редкие Монеты за 800 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Имперская монета - January 26, 2022
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Имперская монета - January 26, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1932 на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Имперская монета - June 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Россия 5 копеек 1932 на аукционе Coins.ee - October 6, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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