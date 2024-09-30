Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1951 года "Тип 1948-1957" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1951
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1951 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 8319 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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