Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1978 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1978
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1978 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Монеты и Медали за 71400 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2024
Сохранность PL64 NGC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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