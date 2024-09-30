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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1941 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1941 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1941 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1941
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1941 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Империя за 85000 RUB. Торги состоялись 9 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • Александр (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Империя - November 9, 2018
Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
1265 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS60
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Rare Coins - October 22, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS60
Цена
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Знак - November 19, 2011
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Знак - November 19, 2011
Продавец Знак
Дата 19 ноября 2011
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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