Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1941 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1941 года. Рельефная звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Империя за 85000 RUB. Торги состоялись 9 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS60
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Rare Coins
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS60
Цена
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