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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1941 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1941 Гладкая звезда
Средняя цена 50 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
20 копеек 1941 Рельефная звезда
Средняя цена 690 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
20 копеек 1941 В венке 7 лент
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
15 копеек 1941
Средняя цена 50 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
10 копеек 1941
Средняя цена 60 $
Продажи
1 46
Аверс
Реверс
5 копеек 1941
Средняя цена 130 $
Продажи
0 56
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