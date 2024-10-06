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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1941 года. В венке 7 лент (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: В венке 7 лент

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1941
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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