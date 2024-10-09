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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1941 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Рельефная звезда

Аверс монеты - 3 копейки 1941 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1941 года Рельефная звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1941
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1941 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 24000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1941 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1941 на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1941 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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