Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1941 года. Рельефная звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Рельефная звезда
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1941
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1941 года. Рельефная звезда. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 203 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 24000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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