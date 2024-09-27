Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1941
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1941 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Империя за 56000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
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Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность VF
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Дата 21 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50
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