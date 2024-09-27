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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1941
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1941 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Империя за 56000 RUB. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS66
Цена
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50
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Россия 5 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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