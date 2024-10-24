Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1941
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1941 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе MS67 за 46000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
******
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Для продажи 10 копеек 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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