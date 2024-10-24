Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1941
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1941 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 237 проданному на аукционе MS67 за 46000 RUB. Торги состоялись 5 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • COINSTORE (1)
  • MS67 (3)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (5)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (5)
  • Александр (5)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (12)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1941 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 10 копеек 1941 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Россия 10 копеек 1941 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS66 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 424
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1941 года Все российские монеты российские медно-никелевые монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MDC Monaco
Аукцион 24 окт. 2024
Top lot
Top lot
SINCONA AG
Аукцион 22 окт. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 19 окт. 2024
Категория
Год
Поиск