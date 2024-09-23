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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1941
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1941 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Монеты и Медали за 15600 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Александр - August 31, 2023
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Александр - August 31, 2023
Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1941 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 15 копеек 1941 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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