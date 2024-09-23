15 копеек 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1941 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Монеты и Медали за 15600 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность UNC (24) AU (17) XF (5) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (5) MS62 (7) MS61 (3) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (2) Сервис NGC (10) ННР (3)

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