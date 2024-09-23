Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1941
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1941 года. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Монеты и Медали за 15600 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 31 августа 2023
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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