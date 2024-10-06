20 копеек 1941 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1941 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Монеты и Медали за 29600 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность UNC (19) AU (12) XF (7) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (3) MS62 (6) MS60 (2) XF45 (1) Сервис ННР (4) NGC (5)

Продавец Все фирмы

Katz (1)

Rare Coins (4)

Russiancoin (6)

Александр (3)

Восточно-европейский (2)

Имперская монета (7)

Монеты и Медали (19)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (1)