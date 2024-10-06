Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1941 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Гладкая звезда
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1941 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Монеты и Медали за 29600 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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