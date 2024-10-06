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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1941 года. Гладкая звезда (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Гладкая звезда

Аверс монеты - 20 копеек 1941 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1941 года Гладкая звезда - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1941
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1941 года. Гладкая звезда. Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе Монеты и Медали за 29600 RUB. Торги состоялись 25 июня 2022.

Сохранность
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1941 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1941 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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