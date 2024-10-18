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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1941
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1941 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 140 RUB
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 9, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Александр - January 13, 2022
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Александр - January 13, 2022
Продавец Александр
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1941 на аукционе MUNZE - December 6, 2021
Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе MUNZE - March 25, 2021
Продавец MUNZE
Дата 25 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Имперская монета - July 8, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF45
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1941 на аукционе Имперская монета - February 27, 2019
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Имперская монета - February 27, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS63 ННР
К аукциону
Россия 2 копейки 1941 на аукционе Rare Coins - October 5, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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