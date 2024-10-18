Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1941 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Редкие Монеты за 200 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 6 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 июля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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