Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 копейка
- Год 1941
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1941 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU55 CCG
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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