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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1941 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1941 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1941
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1941 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Artemide Aste - September 1, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU55 CCG
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Александр - May 16, 2024
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Александр - January 25, 2024
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Александр - January 25, 2024
Продавец Александр
Дата 25 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1941 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
К аукциону
Россия 1 копейка 1941 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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