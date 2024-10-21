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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1929 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 20 копеек 1929 года Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1929 года Широкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1929
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1929 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Редкие Монеты за 85000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 20600 RUB
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS60
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Александр - December 16, 2021
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Александр - December 16, 2021
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - November 3, 2021
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - November 3, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 3 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе MS67 - August 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Александр - June 22, 2019
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Александр - June 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 июня 2019
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе MS67 - October 11, 2018
Продавец MS67
Дата 11 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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