20 копеек 1929 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1929 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Редкие Монеты за 85000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность UNC (10) AU (9) XF (6) VF (2) Сохранность (слабы) MS63 (7) MS62 (2) MS60 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF40 (1) VF30 (1) Сервис NGC (8) RNGA (1)

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