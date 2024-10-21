Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1929 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1929
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1929 года. Широкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 945 проданному на аукционе Редкие Монеты за 85000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- MS67 (5)
- Rare Coins (7)
- Александр (4)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (8)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 20600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск