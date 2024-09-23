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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1929 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
20 копеек 1929 Узкие буквы в "СССР"
Средняя цена 25 $
Продажи
0 141
Аверс
Реверс
20 копеек 1929 Широкие буквы в "СССР"
Средняя цена 150 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
15 копеек 1929
Средняя цена 60 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
10 копеек 1929
Средняя цена 50 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
5 копеек 1929
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 30
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