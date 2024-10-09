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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1929 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1929 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1929 года Узкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1929
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1929 года. Узкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Империя за 10000 RUB. Торги состоялись 23 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (1)
  • Империя (3)
  • Монеты и Медали (3)
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность F
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 3 копейки 1929 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Александр - August 28, 2022
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Александр - August 28, 2022
Продавец Александр
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Империя - April 28, 2012
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
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