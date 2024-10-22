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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1929 года "Тип 1924-1931" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1929 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1929 года "Тип 1924-1931" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1929
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1929 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Монеты и Медали за 66200 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1400 RUB
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1929 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - September 28, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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