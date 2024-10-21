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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1929 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1929 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1929 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1929
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1929 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Восточно-европейский - August 28, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 28 августа 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1929 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1929 на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Александр - September 28, 2023
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Александр - September 28, 2023
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Александр - July 7, 2022
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Александр - July 7, 2022
Продавец Александр
Дата 7 июля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Александр - March 10, 2022
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Александр - March 10, 2022
Продавец Александр
Дата 10 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1929 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Александр - February 11, 2021
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Александр - February 11, 2021
Продавец Александр
Дата 11 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
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Россия 1 копейка 1929 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где купить?
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону
Россия 1 копейка 1929 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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