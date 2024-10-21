Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1929 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1929 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе MS67 за 40000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 7 июля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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