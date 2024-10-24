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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1929 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Узкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 20 копеек 1929 года Узкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1929 года Узкие буквы в "СССР" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1929
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1929 года. Узкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
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Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
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Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 ННР
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
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Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 20 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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