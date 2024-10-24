Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1929 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Узкие буквы в "СССР"
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1929
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1929 года. Узкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
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Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
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Дата 19 января 2024
Сохранность MS65 NGC
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Сохранность MS66 ННР
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Где продать?
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