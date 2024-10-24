20 копеек 1929 года. Узкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1929 года. Узкие буквы в "СССР". Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 573 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 RUB. Торги состоялись 5 июня 2021.

Сохранность UNC (67) AU (26) XF (2) Нет оценки (44) Сохранность (слабы) MS66 (12) MS65 (10) MS64 (12) MS63 (7) MS62 (6) MS61 (3) MS60 (3) AU58 (1) AU55 (1) Сервис NGC (16) ННР (20) RNGA (1) PCGS (3)

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