Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1929 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)
Разновидность: Широкие буквы в "СССР"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 3 копейки
- Год 1929
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1929 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 22600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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