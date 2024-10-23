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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1929 года. Широкие буквы в "СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Разновидность: Широкие буквы в "СССР"

Аверс монеты - 3 копейки 1929 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 3 копейки 1929 года Широкие буквы в "СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1929
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1929 года. Широкие буквы в "СССР". Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 166 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 22600 RUB
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1929 на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - September 23, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 23 сентября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Russiancoin - October 17, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1929 на аукционе MS67 - June 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1929 на аукционе MS67 - April 4, 2019
Продавец MS67
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе MS67 - January 17, 2019
Продавец MS67
Дата 17 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе AURORA - December 2, 2018
Продавец AURORA
Дата 2 декабря 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 3 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе MS67 - September 8, 2018
Продавец MS67
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1929 на аукционе AURORA - August 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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