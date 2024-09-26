15 копеек 1929 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1929 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Монеты и Медали за 56000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.

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