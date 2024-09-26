Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1929 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1929
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1929 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Монеты и Медали за 56000 RUB. Торги состоялись 16 июня 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
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Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 19 января 2024
Сохранность MS66 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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