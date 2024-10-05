Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1929 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1929 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 29 сентября 2022.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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