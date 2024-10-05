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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1929 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1929 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1929 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1929
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1929 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 477 проданному на аукционе AURORA за 210000 RUB. Торги состоялись 29 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - September 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 5810 RUB
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Монеты и Медали - April 9, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе AURORA - February 26, 2019
Продавец AURORA
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 5 копеек 1929 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1929 на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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