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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1929 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1929 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1929 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Денга1700

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1929
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1929 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2601 RUB
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Александр - August 4, 2022
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Александр - August 4, 2022
Продавец Александр
Дата 4 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - October 29, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Александр - May 6, 2021
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Александр - May 6, 2021
Продавец Александр
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1929 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - March 31, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - December 23, 2020
Россия 2 копейки 1929 на аукционе Имперская монета - December 23, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1929 на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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