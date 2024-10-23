Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1929 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Денга1700
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 2 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 2 копейки
- Год 1929
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1929 года. Это бронзовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 173 проданному на аукционе MS67 за 160000 RUB. Торги состоялись 31 марта 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2601 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 16 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 марта 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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