Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1982 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2093 проданному на аукционе Numisbalt за 44 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2021.
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Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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