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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1982 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) Сеятель
Средняя цена 990 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) Сеятель
Средняя цена 740 $
Продажи
0 57
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