Червонец (10 рублей) 1982 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1982 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8750 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

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