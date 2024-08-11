Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1982 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1982
- Монетный двор Москва
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1982 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8750 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.
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Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
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Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Сохранность MS63
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Сохранность UNC
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Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
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Сохранность Нет оценки
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Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
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Сохранность MS67 NGC
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