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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (10 рублей) 1982 года (ММД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Червонец (10 рублей) 1982 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Червонец (10 рублей) 1982 года (ММД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Червонец (10 рублей)
  • Год 1982
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1982 года "Сеятель" со знаком (ММД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 8750 PLN. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
954 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
756 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - December 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 15, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 15, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ММД) "Сеятель" на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (10 рублей) 1982 "Сеятель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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