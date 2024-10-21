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10 копеек 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1982 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1982 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1982
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1982 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1167 проданному на аукционе Монеты и Медали за 29000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2024.

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Россия 10 копеек 1982 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 10 копеек 1982 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1982 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1982 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 29000 RUB
Россия 10 копеек 1982 на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
10 ₽
Цена в валюте аукциона 10 RUB
Россия 10 копеек 1982 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1982 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1982 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1982 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1982 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1982 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Россия 10 копеек 1982 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
Россия 10 копеек 1982 на аукционе AURORA - April 11, 2019
Продавец AURORA
Дата 11 апреля 2019
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1982 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1982 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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