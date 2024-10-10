Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1982 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе MS67 за 5500 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP67 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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