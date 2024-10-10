Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 копейка 1982 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 копейка 1982 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1982
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1982 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе MS67 за 5500 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Katz (1)
  • MS67 (2)
  • Rare Coins (2)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Россия 1 копейка 1982 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1982 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1982 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP67 PCGS
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Александр - August 27, 2020
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Александр - August 27, 2020
Продавец Александр
Дата 27 августа 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1982 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1982 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1982 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1982 на аукционе AURORA - February 26, 2019
Продавец AURORA
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1982 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 425
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет РСФСР и СССР Монеты России 1982 года Все российские монеты российские томпаковые монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Art-Rite S.r.l.
Аукцион 10 окт. 2024
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 9 окт. 2024
Категория
Год
Поиск