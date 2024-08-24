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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (10 рублей) 1982 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - Червонец (10 рублей) 1982 года (ЛМД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - Червонец (10 рублей) 1982 года (ЛМД) "Сеятель" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал Червонец (10 рублей)
  • Год 1982
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1982 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе Numisbalt за 3500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2456 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1629 $
Цена в валюте аукциона 1501 EUR
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS67 RNGA
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 15, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - June 15, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Stack's - June 25, 2021
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Stack's - June 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS67 NGC
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Heritage - February 20, 2020
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Heritage - February 20, 2020
Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - June 26, 2019
Продавец AURORA
Дата 26 июня 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS67 RNGA
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Heritage - April 4, 2019
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе Heritage - April 4, 2019
Продавец Heritage
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе MS67 - February 28, 2019
Продавец MS67
Дата 28 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе BAC - October 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Россия Червонец (10 рублей) 1982 (ЛМД) "Сеятель" на аукционе AURORA - July 31, 2018
Продавец AURORA
Дата 31 июля 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (10 рублей) 1982 "Сеятель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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