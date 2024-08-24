Червонец (10 рублей) 1982 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1982 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе Numisbalt за 3500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность UNC (33) AU (3) XF (5) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (6) MS66 (10) MS65 (2) MS63 (2) MS62 (1) Сервис RNGA (2) NGC (17)

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