Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (10 рублей) 1982 года (ЛМД) "Сеятель" (Россия, РСФСР и СССР)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,000
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал Червонец (10 рублей)
- Год 1982
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (10 рублей) 1982 года "Сеятель" со знаком (ЛМД). Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе Numisbalt за 3500 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS67 RNGA
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS67 RNGA
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Продавец Heritage
Дата 4 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
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Продавец MS67
Дата 28 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
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