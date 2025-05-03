flag
РоссияПериод:1699-1991 1699-1991

1 рубль 1982 года "60 лет СССР" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1982 года "60 лет СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССРРеверс монеты - 1 рубль 1982 года "60 лет СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлМедно-никель
  • Вес12,8 гр
  • Диаметр31 мм
  • Гуртнадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРоссия
  • ПериодРСФСР и СССР
  • Номинал1 рубль
  • Год1982
  • Монетный дворЛенинград
  • НазначениеПамятные и коллекционные
График аукционных продаж
Средняя цена:40 USD
Средняя цена (PROOF):40 USD
График аукционных продаж 1 рубль 1982 года "60 лет СССР" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1982 года "60 лет СССР". Это медно-никелевая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1601 проданному на аукционе Coins.ee за 105 EUR. Торги состоялись 3 мая 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 15 июня 2025
ПродавецCoins.ee
Дата15 июня 2025
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
ПродавецCoins.ee
Дата4 мая 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 4 мая 2025
ПродавецCoins.ee
Дата4 мая 2025
СохранностьPF69 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Karamitsos - 13 апреля 2025
ПродавецKaramitsos
Дата13 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе COINSTORE - 8 декабря 2024
ПродавецCOINSTORE
Дата8 декабря 2024
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьPF60
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Karamitsos - 22 сентября 2024
ПродавецKaramitsos
Дата22 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Russiancoin - 18 апреля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата18 апреля 2024
СохранностьНет оценки RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Russiancoin - 14 сентября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата14 сентября 2023
СохранностьPF68 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Russiancoin - 8 июня 2023
ПродавецRussiancoin
Дата8 июня 2023
СохранностьPF66 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coinhouse - 13 мая 2023
ПродавецCoinhouse
Дата13 мая 2023
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Russiancoin - 27 апреля 2023
ПродавецRussiancoin
Дата27 апреля 2023
СохранностьPF68 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins NB - 11 марта 2023
ПродавецCoins NB
Дата11 марта 2023
СохранностьPF65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьPF68 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Russiancoin - 26 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата26 мая 2022
СохранностьPF68 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Karamitsos - 20 марта 2022
ПродавецKaramitsos
Дата20 марта 2022
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 14 февраля 2022
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Coins.ee - 14 февраля 2022
ПродавецCoins.ee
Дата14 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьPF66 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Russiancoin - 23 декабря 2021
ПродавецRussiancoin
Дата23 декабря 2021
СохранностьPF66 RNGA
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Россия 1 рубль 1982 "60 лет СССР" на аукционе Karamitsos - 12 сентября 2021
ПродавецKaramitsos
Дата12 сентября 2021
СохранностьPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена

Сколько стоит медно-никелевая монета РСФСР и СССР 1 рубль 1982 года "60 лет СССР"?

По последним данным на 22 сентября 2025 средняя стоимость медно-никелевой монеты 1 рубль 1982 года "60 лет СССР" составляет 40 USD для регулярного чекана и 40 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 рубль 1982 года "60 лет СССР"?

Информация о текущей стоимости российской монеты 1 рубль 1982 года "60 лет СССР" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медно-никелевой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 рубль 1982 года "60 лет СССР"?

Для продажи 1 рубль 1982 года "60 лет СССР" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

