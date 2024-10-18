Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1982 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 521 проданному на аукционе AURORA за 2400 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 февраля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP67 PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Где продать?
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