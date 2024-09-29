Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1982 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 249 проданному на аукционе MS67 за 8500 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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