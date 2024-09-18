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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1982 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1982 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1982
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1982 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3339 проданному на аукционе Katz Auction за 10 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (3)
Россия 50 копеек 1982 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Россия 50 копеек 1982 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1982 на аукционе Russiancoin - April 10, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 10 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1982 на аукционе Russiancoin - May 18, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 18 мая 2017
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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