Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1982 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 3339 проданному на аукционе Katz Auction за 10 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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