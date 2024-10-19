Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1982 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе AURORA за 1700 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.
Сохранность
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Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP67 PCGS
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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