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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1982 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 2 копейки 1982 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 2 копейки 1982 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1982
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1982 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе AURORA за 1700 RUB. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
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Россия 2 копейки 1982 на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 2 копейки 1982 на аукционе AURORA - April 14, 2021
Продавец AURORA
Дата 14 апреля 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 2 копейки 1982 на аукционе AURORA - December 17, 2020
Продавец AURORA
Дата 17 декабря 2020
Сохранность SP67 PCGS
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 2 копейки 1982 на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1982 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1982 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1982 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 2 копейки 1982 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1982 на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1982 на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Где купить?
Россия 2 копейки 1982 на аукционе Восточно-европейский - October 3, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 3 октября 2024
Сохранность MS64 ННР
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1982 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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