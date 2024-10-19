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20 копеек 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1972 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1972 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1972
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1972 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 60116 проданному на аукционе Heritage Auctions за 302 USD. Торги состоялись 2 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - September 20, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Александр - May 12, 2022
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Александр - May 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Александр - May 12, 2022
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Александр - May 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 20 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 20 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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