Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1972
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1972 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 60116 проданному на аукционе Heritage Auctions за 302 USD. Торги состоялись 2 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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