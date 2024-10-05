Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1972 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1972
Средняя цена 45 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
50 копеек 1972
Средняя цена 6 $
Продажи
0 5
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 5 окт. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 сент. 2024
Категория
Год
Поиск