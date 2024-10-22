Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1972 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе MS67 за 1600 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.
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Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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