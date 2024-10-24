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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1972 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1972 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1972
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1972 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Монеты и Медали за 44100 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PL65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 25, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 24, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Александр - May 12, 2022
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Александр - May 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 15 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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