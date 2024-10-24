Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1972
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1972 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Монеты и Медали за 44100 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL66 PCGS
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 12 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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