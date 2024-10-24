15 копеек 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1972 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Монеты и Медали за 44100 RUB. Торги состоялись 22 сентября 2023.

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