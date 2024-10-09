Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 5 копеек
- Год 1972
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1972 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Монеты и Медали за 28500 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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