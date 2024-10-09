5 копеек 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1972 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Монеты и Медали за 28500 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность PROOFLIKE (3) UNC (12) AU (8) XF (15) VF (3) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (1) MS65 (1) MS60 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (4) SP66 (1) PL65 (2) PL63 (1) Сервис NGC (4) PCGS (3)

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