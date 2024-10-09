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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 5 копеек 1972 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 5 копеек 1972 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1972
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1972 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Монеты и Медали за 28500 RUB. Торги состоялись 25 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Россия 5 копеек 1972 на аукционе COINSTORE - September 14, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 14 сентября 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Stephen Album - April 29, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 29 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 5 копеек 1972 на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1972 на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Монеты и Медали - January 21, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 5 копеек 1972 на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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