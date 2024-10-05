Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1972 года. Это томпаковая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе COINSTORE за 50 EUR. Торги состоялись 6 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- COINSTORE (1)
- Katz (1)
- MS67 (2)
- Имперская монета (2)
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск