Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 7,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1972
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1972 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе Империя за 17000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 4150 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность PL65 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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