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10 копеек 1972 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1972 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1972 года - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 1,6 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1972
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1972 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе MS67 за 1900 RUB. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1972 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 10 копеек 1972 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 10 копеек 1972 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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