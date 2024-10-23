Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1979 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2454 проданному на аукционе Katz Auction за 62 EUR. Торги состоялись 15 августа 2019.
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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