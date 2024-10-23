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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1979 года "Тип 1961-1991" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1979 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1979 года "Тип 1961-1991" - цена монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: MUNZE

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1979
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1979 года. Это нейзильберовая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 2454 проданному на аукционе Katz Auction за 62 EUR. Торги состоялись 15 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1979 на аукционе Александр - September 28, 2023
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Александр - September 28, 2023
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2023
Сохранность AU50
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 2026 RUB
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 5100 RUB
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 20 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - March 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1979 на аукционе AURORA - July 30, 2019
Продавец AURORA
Дата 30 июля 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1979 на аукционе AURORA - June 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1979 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 20 копеек 1979 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
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Россия 20 копеек 1979 на аукционе MS67 - May 15, 2019
Продавец MS67
Дата 15 мая 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Россия 20 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Имперская монета - October 31, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 31 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1979 на аукционе Russiancoin - June 30, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 30 июня 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1979 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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