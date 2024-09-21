Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1922 года "Тип 1921-1923" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 20 копеек
- Год 1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1922 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 33114 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11163 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Для продажи 20 копеек 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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