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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1922 года "Тип 1921-1923" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 20 копеек 1922 года "Тип 1921-1923" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 20 копеек 1922 года "Тип 1921-1923" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1922 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 33114 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11163 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Знак - April 27, 2024
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Знак - April 27, 2024
Продавец Знак
Дата 27 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Знак - April 6, 2024
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Знак - April 6, 2024
Продавец Знак
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64 ННР
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
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Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 20 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
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Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Rio de la Plata - September 20, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1922 на аукционе Rio de la Plata - September 20, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 20 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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