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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1922 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
1 рубль 1922 АГ
Средняя цена 650 $
Продажи
1 294
Аверс
Реверс
1 рубль 1922 ПЛ
Средняя цена 760 $
Продажи
2 306
Аверс
Реверс
50 копеек 1922 АГ
Средняя цена 110 $
Продажи
3 178
Аверс
Реверс
50 копеек 1922 ПЛ
Средняя цена 55 $
Продажи
7 927
Аверс
Реверс
20 копеек 1922
Средняя цена 120 $
Продажи
2 140
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