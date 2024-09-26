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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1922 года АГ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 50 копеек 1922 года АГ "Тип 1921-1922" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 50 копеек 1922 года АГ "Тип 1921-1922" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,67 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1922 года со знаком АГ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Русское Наследие за 380000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Александр - July 11, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 13005 RUB
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Александр - April 18, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - April 13, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - April 13, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Где купить?
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Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Россия 50 копеек 1922 АГ на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
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Дата 5 октября 2024
Сохранность MS65 ННР
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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