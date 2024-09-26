Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1922 года АГ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,67 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 50 копеек
- Год 1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1922 года со знаком АГ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Русское Наследие за 380000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 13005 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
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Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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