50 копеек 1922 года АГ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1922 года со знаком АГ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Русское Наследие за 380000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2020.

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