1 рубль 1922 года ПЛ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1922 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе MDC Monaco за 24000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность PROOF (20) UNC (95) AU (75) XF (82) VF (7) F (1) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (10) MS63 (35) MS62 (18) MS61 (7) MS60 (7) AU58 (11) AU55 (10) AU53 (6) AU50 (4) XF45 (10) XF40 (2) VF35 (2) PF66 (5) PF65 (1) PF64 (3) PF62 (3) PF61 (1) PF60 (2) DETAILS (10) Сервис NGC (65) ННР (16) RNGA (2) PCGS (9) GCN (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)

Продавец Все фирмы

Aste (1)

AURORA (27)

Coins.ee (13)

CoinsNB (1)

Heritage (10)

Heritage Eur (2)

Katz (14)

MDC Monaco (1)

MS67 (10)

New York Sale (1)

Niemczyk (7)

Numimarket (1)

Numisbalt (14)

Numismatica Genevensis (1)

Rare Coins (32)

Rauch (2)

RedSquare (1)

Russiancoin (3)

Stare Monety (1)

Superior Galleries (2)

Teutoburger (1)

WCN (6)

Александр (59)

Империя (39)

Имперская монета (23)

Монеты и Медали (13)

Русский Нумизматический Дом (7)

Русское Наследие (12)