Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1922 года ПЛ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (304) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1922 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе MDC Monaco за 24000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Для продажи 1 рубль 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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