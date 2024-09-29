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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1922 года ПЛ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 1 рубль 1922 года ПЛ "Тип 1921-1922" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 1 рубль 1922 года ПЛ "Тип 1921-1922" - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (304) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1922 года со знаком ПЛ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 1322 проданному на аукционе MDC Monaco за 24000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - August 8, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - August 8, 2024
Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
382 $
Цена в валюте аукциона 32708 RUB
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - July 11, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - July 11, 2024
Продавец Александр
Дата 11 июля 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - June 13, 2024
Продавец Александр
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - May 16, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - May 16, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 ННР
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - May 16, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - May 16, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Александр - May 16, 2024
Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Coins and Medals - September 20, 2024
Продавец Coins and Medals
Дата 20 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Россия 1 рубль 1922 ПЛ на аукционе Wójcicki - October 5, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 5 октября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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