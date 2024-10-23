Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1922 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,56 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 15 копеек
- Год 1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1922 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 41474 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Coins.ee (3)
- Heritage (2)
- Hess Divo (1)
- Katz (4)
- MS67 (5)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Numisor (3)
- Rare Coins (10)
- Rauch (1)
- Russiancoin (27)
- SINCONA (2)
- Stack's (4)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (1)
- Денга1700 (1)
- Империя (4)
- Имперская монета (11)
- Монеты и Медали (14)
- Русское Наследие (3)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск