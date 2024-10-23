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15 копеек 1922 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 15 копеек 1922 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 15 копеек 1922 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,56 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1922 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 41474 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Heritage - July 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия 15 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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