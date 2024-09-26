Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1922 года (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,27 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 10 копеек
- Год 1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1922 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.
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Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 12 апреля 2024
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Дата 4 апреля 2024
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Сохранность MS63 ННР
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Сохранность UNC
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