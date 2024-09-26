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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1922 года (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 10 копеек 1922 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 10 копеек 1922 года - цена серебряной монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,27 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1922 года. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5500 USD. Торги состоялись 22 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Восточно-европейский - September 12, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 12 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 28, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 7, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Александр - February 22, 2024
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Александр - February 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - December 8, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - June 16, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 16 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Katz - May 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - March 25, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 25 марта 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Россия 10 копеек 1922 на аукционе Монеты и Медали - March 24, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1922 на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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