1 рубль 1922 года АГ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1922 года со знаком АГ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

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