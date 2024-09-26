Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1922 года АГ "Тип 1921-1922" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 1 рубль
- Год 1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (293) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1922 года со знаком АГ. Это серебряная монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Редкие Монеты за 16000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 8 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2010 $
Цена в валюте аукциона 172306 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
******
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Для продажи 1 рубль 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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